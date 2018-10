File op A7 bij Drachten na ongeval

18 oktober 2018

DRACHTEN-AZEVEN - Op de snelweg A7 bij Drachten ontstond rond 17.00 uur een file nadat er een ongeval had plaatsgevonden. Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen.

Het ongeval vond plaats net na de afslag Oosterwolde in de richting van Groningen. Rijkswaterstaat sloot één rijbaan af voor het verkeer. Door de afsluiting ontstond er een forse file. Het is nog onbekend of er bestuurder gewond zijn geraakt.

