Motorrijder ten val op de Skieppereed in Ee

Publicatie: zo 14 oktober 2018 16.42 uur

EE - Een motorrijder is zondagmiddag gewond geraakt op de Skieppereed in Ee. De motorrijder reed in een groepje over de Skieppereed en raakte door onbekende oorzaak ten val. Ambulance en politie kwamen ter plaatse.

Omdat de Skieppereed was afgesloten moest de ambulance omrijden om zo bij de gewonde motorrijder te komen. De man raakte licht gewond en is vervoerd naar het MCL. De motor raakte licht beschadigd.

