Vrouw uit water gered in Gorredijk

Publicatie: wo 10 oktober 2018 16.34 uur

GORREDIJK - Een vrouw is woensdagmiddag door omstanders uit het water gered langs de Brouwerswal in Gorredijk gehaald. Volgens een getuige zou de vrouw erzelf ingesprongen zijn. Door de kordate actie van de omstanders kon de vrouw gered worden en een ambulance is ter plaatse gekomen om haar ter plaatse te behandelen.

Omdat het onduidelijk was of er ook nog een kind in het water zou liggen, werd om 16.14 uur de brandweer van Gorredijk gealarmeerd. Duikers uit Leeuwarden zijn ook ter plaatse gekomen om te zoeken in de vaart. Er werd lange tijd gezocht in het water. Rond 17.15 uur is het zoeken gestaakt.

