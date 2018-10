Illegaal vuurwerk in centrifuge verstopt: werkstraf

LEEUWARDEN - Een 50-jarige Drachtster kreeg donderdag voor het bezit van 240 stuks illegaal vuurwerk een stevige werkstraf van politierechter Bauke Jansen: de Drachtster moet maar liefst 200 uur gratis werken. De man was eind december 2016 dankzij een tip bij de politie in beeld gekomen. De politie kwam op 22 december bij de Drachtster aan de deur. De man had de illegale knallers verstopt in de buddyseats van twee scooters, in een centrifuge en onder een tuinset die onder een overkapping stond.

Minderjarigen

De Drachtster had vlinderbommen en nitraatbommen. Destijds verklaarde hij dat hij tien pakjes nitraatbommen aan de vrienden van zijn zoon had verkocht. De rest van het vuurwerk zou voor eigen gebruik zijn. 'Ik neem het u erg kwalijk dat u vuurwerk aan minderjarigen hebt verkocht', zei de rechter. De Drachtster had tegen de politie gezegd dat hij wat wilde bijverdienen. Hij had het vuurwerk voor 500 euro gekocht, ergens in Leeuwarden, vanuit een kofferbak.

Nitraatbommen

Een 21-jarige inwoner van Rinsumageast was een paar weken later tegen de lamp gelopen. De man werd op 30 december 2016 bij een verkeerscontrole in Broeksterwâld aangehouden omdat hij een verkeerde kentekenplaat op een aanhangwagen had. Toen hij het juiste nummerbord uit de kofferbak van zijn auto wilde pakken, zagen de agenten nitraatbommen liggen. Het waren er veertig stuks in totaal.

'Gelijk de Sjaak'

De Rinsumageaster had indertijd 53 nitraatbommen ingekocht, dertien knallers had hij al afgestoken. Hij wou niet zeggen waar hij het vuurwerk had gekocht. Volgens hem was het de eerste keer. 'Ik heb nooit vuurwerk. Ik heb het één keer gehad en ik was gelijk de Sjaak', aldus de verdachte. Volgens hem lag het vuurwerk al een poos in de kofferbak. 'Ik was het eigenlijk al vergeten'. Hij kreeg een werkstraf van 60 uur. De rechter hield er rekening mee dat het feit al bijna twee jaar oud was.