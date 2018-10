Lauwerskwartier krijgt tweede aansluiting

Publicatie: do 04 oktober 2018 12.07 uur

SURHUISTERVEEN - Het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen krijgt een tweede aansluiting op de N358, ten zuiden van Surhuisterveen. Dit besluit hebben de provincie Fryslân en gemeente Achtkarspelen deze week genomen. De totale kosten bedragen 1.5 miljoen euro. Beide partijen dragen de helft bij aan de oplossing.

De provincie Fryslân is van plan De Skieding (de N358) aan te pakken. Aan De Skieding, ten zuiden van Surhuisterveen, ligt het bedrijventerrein Lauwerskwartier. Het bedrijventerrein breidt de komende jaren flink uit. Op dit moment is de enige manier om het terrein op- en af te rijden via de Groningerstraat. Voor de veiligheid en bereikbaarheid van het terrein was een tweede aansluiting gewenst.

De aansluiting

Deze week besloten de provincie Fryslân en gemeente Achtkarspelen dat deze wens in vervulling gaat. De extra aansluiting komt ten zuiden van Surhuisterveen. Het bedrijventerrein sluit straks aan op de nieuw aan te leggen ovonde (bij de Heidelaan).

In de eerder gepresenteerde plannen kregen enkele bewoners van De Skieding een pad voor hun deur, dat alleen bedoeld was voor aanwonenden. Dit pad verandert nu in een parallelweg. De aanleg van deze weg gaat naar verwachting ten koste van twee woningen. Hoe de parallelweg er precies uit komt te zien, bespreekt de provincie Fryslân de komende periode samen met de bewoners.