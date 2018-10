Weduwe Van Seggeren mag niet naar huis

Publicatie: wo 03 oktober 2018 12.36 uur

LEEUWARDEN - De weduwe Van Seggeren mag niet naar huis. Dat heeft de Leeuwarder rechtbank woensdag besloten. De vrouw (34) zit al tien maanden vast op verdenking van de moord op haar man, de 37-jarige Tjeerd van Seggeren. Die werd op 9 juli vorig jaar aangetroffen in een weiland bij de Westereen. Van Seggeren had de avond ervoor een festival bezocht, hij was door geweld om het leven gebracht. In december vorig jaar werd zijn echtgenote opgepakt, vlak voor ze met de kinderen naar Duitsland zou vertrekken.

Sindsdien heeft haar advocaat verschillende verzoeken gedaan om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen. Woensdag behandelde de rechtbank opnieuw zo'n verzoek en opnieuw werd het niet gehonoreerd. Volgens de rechtbank zijn er nog voldoende 'ernstige bezwaren' aanwezig om de vrouw langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie (OM) is er bij monde van officier van justitie Henk Mous nog steeds van overtuigd dat de weduwe betrokken is bij de moord op haar man.

Uit onderzoek is gebleken dat haar telefoon rond het tijdstip van de moord op korte afstand is geweest van de telefoon van Van Seggeren. In haar auto zijn blauwe verfdeeltjes aangetroffen die overeenkomen met verfresten die op de schedel van Van Seggeren zijn gevonden. Ook zijn er op de laptop van de vrouw verdachte zoektermen gevonden, zoals 'insuline trinken'. Bovendien is haar verhaal volgens Mous allesbehalve consequent.

Het onderzoek naar de blauwe verfdeeltjes is nog niet afgerond. Het onderzoek wordt gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op de afdeling waar de verfdeeltjes onderzocht moeten worden, zouden fouten zijn gemaakt waardoor het onderzoek in de zaak Van Seggeren vertraging heeft ondervonden. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk gaat behandelen.