Krimp wordt zichtbaar: fusie in basisonderwijs

Publicatie: ma 01 oktober 2018 18.34 uur

DRACHTEN - Er wordt al jarenlang over krimp gesproken maar deze krimp wordt nu ook zichtbaar in het basisonderwijs in Smallingerland. Er zitten minder kinderen op de basisschool en de scholen worden kleiner. De overkoepelende besturen OPO Furore en PCBO Smallingerland hebben daarom besloten om te gaan fuseren. Zo kan er efficiënter gewerkt worden.

Vanaf januari 2019 zal dat gaan gebeuren in de vorm van een holding. Binnen deze holding blijven de besturen van OPO Furore en PCBO Smallingerland als zelfstandige stichtingen bestaan. De besturen laten weten dat er voor ouders, kinderen en medewerkers verder weinig zal veranderen.

Op het gebied van besturen en serviceverlening gaat er wel iets veranderen. Vanaf 1 januari 2019 is er één gezamenlijk servicebureau ingericht, is er één gezamenlijk college van bestuur en één raad van toezicht gevormd. Deze 'moeder' van de holding neemt het besturen van zowel openbaar, als het christelijk onderwijs onder haar hoede. Daardoor kan er door de scholen, veel meer dan voorheen, inhoudelijk worden samengewerkt.