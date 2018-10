Twee woninginbraken in Grou

Publicatie: ma 01 oktober 2018 18.17 uur

GROU - In Grou is afgelopen weekeinde tot tweemaal toe ingebroken. Een woning aan de Fûke in Grou was onder andere het doelwit. Er werd ingebroken tussen zondag 30 september om 23.00 uur en maandag 1 oktober 9.30 uur. Men wist het huis te betreden door een achterdeur te vernielen.

Tevens werd er ingebroken in een huis aan It Swurd in Grou. Deze inbraak vond zondag plaats tussen 11.00 uur en 21.30 uur. Via een raam aan de zijkant van de woning wist men binnen te komen.

Beide woningen werden doorzocht en de politie heeft verder niet bekendgemaakt of er wat werd gestolen. Er is aangifte gedaan bij de politie en de politie heeft de inbraken in onderzoek.