Eastermarder (19) slaat jongen gebroken kaak

Publicatie: ma 01 oktober 2018 13.45 uur

LEEUWARDEN - Hij is nog maar 19 jaar oud, maar ondanks zijn leeftijd heeft een inwoner van Eastermar al een redelijk indrukwekkend strafblad. Hij is de afgelopen jaren verschillende malen veroordeeld, onder andere voor inbraken en vernieling. Maandag moest hij zich voor politierechter Nynke Vlietstra verantwoorden voor een nieuwe reeks strafbare feiten. Op 27 maart had de Eastermarder samen met een paar kameraden bij het busstation in Drachten een andere jongen mishandeld.

AA-flesje

Hij en zijn vrienden hadden de jongen naar Drachten gelokt om hem een lesje te leren. De jongen zou 'iets' met een jong meisje hebben gedaan. De jongen werd getreiterd -een vol AA-flesje werd op hem leeggespoten- en mishandeld. Bij het busstation deelde de Eastermarder een klap uit die meteen goed raak was: het slachtoffer brak zijn kaak op twee plaatsen. Dat was volgens de verdachte niet de bedoeling geweest. Hij en zijn maten wilden voorkomen dat de jongen de bus zou halen, zodat hij op straat zou moeten slapen.

Facebookpagina

In de maanden daarna kwam de Eastermarder een aantal malen met de politie in aanraking. Op 1 juni had hij op de Facebookpagina van een kameraad een agent beledigd. Dat gebeurde nadat hij op het bureau was verhoord voor de mishandelingszaak. Hij had de agent voor van alles en nog wat uitgescholden.

Verdenking

Het meest kwalijke vond de rechter nog dat de Eastermarder duidelijk liet blijken dat hij wist waar de agent woonde. En dat had hij volgende ontmoeting weer duidelijk laten merken. Die keer, 15 juli, werd hij aangehouden op verdenking van vernieling en brandstichting. Een paar weken eerder had hij een andere agent op de Kaden uitgescholden voor 'vieze kale homo'.

Begeleid wonen

De Eastermarder zei dat hij en zijn familie 'slechte ervaringen' hadden met de eerste agent. De tweede keer had hij zich verbaal laten gaan omdat hij te hardhandig werd aangehouden. Deze keer had hij gedronken. Hij zit sinds kort in een instelling voor begeleid wonen. Volgens de reclassering is dat een goede zet geweest. De verdachte wordt begeleid, hij werkt een paar dagen en de andere dagen worden ook gevuld.

Geen drank en drugs

Hij heeft een verstandelijke beperking. Daar hield de rechter rekening mee bij het bepalen van de straf. De Eastermarder moet zich houden aan de aanwijzingen van de reclassering. Dat betekent ook dat hij in de begeleid wonen instelling moet blijven en dat hij geen drank en drugs mag gebruiken, zolang de reclassering dat nodig acht.

Voor de strafbare feiten kreeg de Eastermarder een werkstraf van 60 uur plus 60 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Op advies van de reclassering paste de rechter het Jeugdstrafrecht toe.