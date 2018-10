Rotary organiseert Kollumer avond over Broodfonds

KOLLUM - Rotaryclub Lauwersland organiseert deze maandag een avond waarbij het Broodfonds centraal staat. Het broodfonds voorziet in geld zodra een ondernemer of zelfstandigen door arbeidsongeschiktheid (en geen verzekering) geen inkomen meer heeft.

Het broodfonds biedt een alternatief voor een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een voorziening voor en door ondernemers. Een groep ondernemers (25-50 personen) die elkaar steunen wanneer één van hen arbeidsongeschikt wordt.



Het Broodfonds werkt volgens het schenkkring principe. Dat betekent dat iedere deelnemer van een broodfondsgroep een eigen broodfondsrekening opent, waarop hij/zij maandelijks de inleg stort. Wanneer iemands inkomen wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, krijgt diegene van de andere deelnemers maandelijks een bedrag geschonken.



De gratis informatieavond voor ondernemers wordt georganiseerd op dinsdagavond 9 oktober om 19.30 uur in De Colle in Kollum. De inloop start vanaf 19.00 uur. Meer informatie en inschrijven voor de avond op www.bflauwersland.nl.