Duo neemt de benen na botsing op Lauwersseewei

Publicatie: zo 30 september 2018 02.13 uur

DOKKUM - Bij een ongeval op de Lauwersseewei N361 tussen Dokkum en Metslawier zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie auto’s met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval ontstond rond 00.15 uur.

Wat de oorzaak van het ongeval is is onbekend. Eén auto kwam in de sloot terecht. De bestuurster van deze auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere auto's kwamen in de berm terecht.

Van de grijze auto Audi gingen de bestuurder en bijrijder er vandoor. De politie wist de bestuurder op te sporen en aan te houden. De bijrijder kwam zich even later lopend met een nat pak op de plaats van het ongeval melden. Ook deze persoon is door de politie aangehouden.

Alle drie de voertuigen raakten bij het ongeval zwaar beschadigd. De politie heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld. De voertuigen stonden over een afstand zo'n 200 meter verspeid op de Lauwersseewei. Door het technische onderzoek en de berging was de Lauwersseewei tot circa 04.00 uur afgesloten tussen de rotonde bij Metslawier en de rotonde bij Dokkum.

FOTONIEUWS