Leeuwarder inbreker laat zich pakken door politie

Publicatie: za 29 september 2018 10.28 uur

FEANWâLDEN - Een 27-jarige man uit Leeuwarden is vrijdagochtend vroeg door de politie aangehouden in Feanwâlden. Dat gebeurde rond 4.30 uur op de Ljurkstrjitte bij een fietsenstalling. De man had een scooter bij zich en bovendien droeg hij een bivakmuts en werkhandschoenen.

Tijdens het eerste gesprek met de politie werd bij de politie ook duidelijk dat de man inbrekerswerktuigen bij zich had en een laptop.

De man is daarop aangehouden. Uit nader onderzoek bleek de man te hebben ingebroken in de sportkantine van de voetbalvereniging van Veenwouden. Tegen de Leeuwarder is proces-verbaal opgemaakt en hij zal zich binnenkort bij de rechter moeten verantwoorden.