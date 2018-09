Beschonken bestuurder ramt medeweggebruiker N31

Publicatie: za 29 september 2018 08.56 uur

WARTEN - Op de Wâldwei (N31) bij Warten raakte omstreeks 00.00 uur een tweetal voertuigen betrokken bij een verkeersongeval.

De beide voertuigen reden in de rijrichting van Leeuwarden naar Drachten toen de bestuurder van de Nissan Qashqai achterop zijn voorgaande Volkswagen Fox botste. De Fox vloog door de aanrijding de berm in, waarna het voertuig over de kop sloeg en in de sloot tot stilstand kwam. De bestuurder van de Qashqai wist zijn voertuig na enkele honderden meters tot stilstand te brengen.

Naast meerdere politie-eenheden, Rijkswaterstaat en een ambulance. Werden ook diverse hulpverleningswagens van de brandweer ingezet om bij het ongeval te ondersteunen. De gealarmeerde brandweerduikers en oppervlakteredders vanuit Leeuwarden en Grou konden al snel worden geannuleerd.

De inzittende konden door middel van omstanders uit het voertuig worden gehaald, een tweetal vrouwen zijn door ter plaatse gekomen ambulancebroeders onderzocht op eventuele verwondingen. De veroorzaker van het ongeval is ter plaatse gecontroleerd op het gebruik van beïnvloedbare middelen, hier bleken de waarden positief van te wezen. Deze test werd op het politiebureau voortgezet om zo de rijgeschiktheid van de automobilist te kunnen vaststellen.

Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om beide voertuigen van de N31 te verwijderen. Ten tijde van het ongeval bleef de N31 richting Drachten gestremd voor het overige verkeer. Voor zover bekend is er één vrouwelijke inzittende van de Fox per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de uitkomst van de alcohol en drugstest van de bestuurder van de Qashqai is niets te vermelden.

