Waddenpartij mag meedoen aan verkiezingen

Publicatie: do 27 september 2018 15.12 uur

DOKKUM - De Waddenpartij doet op 21 november mee aan de verkiezingen in de gemeente Noardeast Fryslân. Wad'n Partij Harlingen wilde niet dat de Waddenpartij meedeed en toog naar de Raad van State. De raad heeft donderdag het bezwaar afgewezen.

De Wad'n Partij is bang dat er onder de kiezers verwarring ontstaat omdat de namen op elkaar lijken. De Raad van State vindt dat dit argument geen hout snijdt. Het gaat namelijk in beide gevallen om lokale partijen. Bovendien heeft Wad'n Partij ook nog de naam 'Harlingen' in de partijnaam vermeld.