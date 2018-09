Foutje: lantaarnpalen geplaatst midden in stoep

Publicatie: di 25 september 2018 20.07 uur

HURDEGARYP - Langs de Rijksstraatweg in Hurdegaryp zijn lantaarnpalen geplaatst in het midden van de stoep. De fout werd duidelijk toen de stoep 'gestraat' werd. De stoeptegels werd door de stratenmakers keurig om de lantaarnpalen heen gelegd. Dat de palen in het midden van de stoep kwamen te staan, is niet de bedoeling.

De gemeente Tytsjerksteradiel laat weten dat de palen inderdaad op de verkeerde plek zijn geplaatst. Ze stonden op de tekening wel goed en ze zullen binnenkort enkele meters verplaatst worden zodat alles weer is opgelost.