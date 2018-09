College en raad serveren ontbijt in Boelenslaan

Publicatie: za 22 september 2018 12.17 uur

BOELENSLAAN - Wie zaterdagochtend zin had in een ontbijt met college- en raadsleden van Achtkarspelen kon aanschuiven in dorpshuis De Smoutte in Boelenslaan. De kinderen konden zich vermaken op het springkussen. Het ontbijt werd georganiseerd in het kader van Burendag.

In Achtkarspelen is het sinds 2007 goed gebruik dat de gemeente op burendag een (gratis) ontbijt organiseert voor de inwoners van Achtkarspelen. Elk jaar in een ander dorp. Inwoners kunnen kennismaken met raadsleden en bestuurders van de gemeente.

FOTONIEUWS