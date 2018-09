Vluchteling bespuugt politie en mept met koekenpan

Publicatie: vr 21 september 2018 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige bewoner van het Drachtster azc is vrijdag bij verstek veroordeeld tot drie weken cel. De man heeft op 26 mei tot twee keer toe een politieagent bespuugd. De man was in het uitgaansgebied van Drachten en gooide met flessen. De agenten kenden hem en wilden hem naar het azc brengen. Daar was de Drachtster niet van gediend. Hij sloeg op de politiewagen en spuugde tot twee keer toe richting de agent.

Eenmaal op het bureau weigerde de man uit zijn cel te komen. Bijna een maand later raakte hij op het azc slaags met twee COA-medewerkers. Hij was zwaar onder invloed, hij zou 18 flessen bier hebben gedronken. Hij bedreigde de COA-medewerkers met een aardappelschilmesje, schopte de een in de buik en sloeg de ander met een koekenpan. De man is zeker geen onbekende van politie en Justitie, er zouden nog vier zaken tegen hem open staan.

Hij komt uit Somalië en hij zou nog niet zo lang in Nederland zijn. Hij had gezegd dat hij in zijn thuisland piraat is geweest. Als hij alcohol gebruikt, raakt hij de controle kwijt. Hij typeerde zichzelf als 'een rustige persoon', maar hij zou wel stemmen in zijn hoofd horen. De door de rechter opgelegde celstraf van drie weken is overeenkomstig de eis van de officier van justitie.