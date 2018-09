Plotselinge rukwind levert verkeerschaos op N369

Publicatie: wo 19 september 2018 17.50 uur

ROTTEVALLE - De hulpdiensten werden woensdagmiddag gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Langewyk (N369) bij Rottevalle. Net voorbij de rotonde bij Rottevalle reed een voertuig met een aanhanger er achter. Door een plotselinge rukwind, werd de aanhanger omver geblazen en belandde deze op de kop.

Omdat er rond 17.00 uur als melding binnenkwam dat er een voertuig op zijn kop lag, werd de brandweer ook gealarmeerd. De brandweerlieden hebben alleen de aanhanger opgetild en in de berm gelegd. Hierop konden zij weer inpakken en retour naar de kazerne.

Omdat de aanhanger eerst op de weg lag, ontstond er een forse file in de richting van Rottevalle naar Surhuisterveen. De schrik zat er bij de inzittenden van de auto goed in. Er raakte niemand gewond. Nadat de aanhanger in de berm was gelegd, loste de file vanzelf weer op.

