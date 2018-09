Hoedjesparade in gemeentehuis Drachten

Publicatie: wo 19 september 2018 17.42 uur

DRACHTEN - Vanwege Prinsjesdag waren de vrouwelijke raadsleden en de andere vertegenwoordigers van de gemeente dinsdagavond bij de raadsvergadering in Smallingerland met hoedjes getooid. Het was een verwijzing naar Prinsjesdag in Den Haag waar de vrouwen op de derde dinsdag van september ‘goed gemutst’ in de Ridderzaal luisteren naar de troonrede.

Tussen de Smallingerlander hoofddeksels viel met name die van PvdA'er Angela Visser op. Zij had een opvallend speelse felgekleurde 'snoepgoed'-achtige hoed gekozen.