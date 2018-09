Drankrijder mazzelt: zaak ligt 3 jaar op de plank

Publicatie: wo 19 september 2018 17.00 uur

LEEUWARDEN - Het is voor een verdachte nooit prettig dat het jaren duurt voor zijn of haar zaak voor de rechter komt. Maar soms kan het zo zijn voordelen hebben dat een zaak lang bij het Openbaar Ministerie (OM) op de plank blijft liggen. Dat gold zeker voor een 29-jarige inwoner van Westergeest die zich woensdag voor de politierechter moest verantwoorden voor twee gevallen van dronken rijden. De eerste keer was al in juni 2015. Toen was de Westergeester in beschonken toestand met zijn snorfiets tegen een paaltje gereden.

3000 euro

Hij had bijna vijf keer meer gedronken dan wettelijk is toegestaan. De man kwam in het CBR-traject terecht: zijn rijbewijs werd ongeldig verklaard, hij moest een cursus volgen en hij werd psychologisch gekeurd. En de snorfiets was kapot. Al met al een dure grap, het had hem zo'n 3000 euro gekost, vertelde hij rechter Willem Sikkema. Uiteindelijk had hij wel zijn rijbewijs teruggekregen. In juni van dit jaar ging het weer mis: ditmaal zat de Westergeester in een auto met teveel drank achter de kiezen.

Alcoholprobleem

Op die bewuste dag werd hij 's nachts om half 4 aangehouden, hij had bijna vier keer teveel gedronken. Hij was op stap geweest, zei hij. Omdat de pakkans klein is, vroeg de rechter of de man een alcoholprobleem heeft. De Westergeester antwoordde dat dat in 2015 wel het geval was, de laatste keer niet. Sinds hij in juni van dit jaar tegen de lamp liep, is hij volgens eigen zeggen helemaal gestopt met drinken. Dat hij met zulke grote hoeveelheden alcohol de weg op ging, noemde officier van justitie Jan-Pieter Dees 'zorgwekkend'.

Geluk bij een ongeluk

Uiteindelijk was het een geluk bij een ongeluk dat de zaak van 2015 zo lang was blijven liggen. Als die zaak eerder voor de rechter was gekomen en de Westergeester was veroordeeld, dan was hij zijn rijbewijs onherroepelijk kwijt geweest. Volgens de zogeheten 'recidiveregeling alcohol' wordt het rijbewijs ongeldig verklaard als iemand twee keer binnen vijf jaar met drank op aan het verkeer deelneemt. De tweede keer moet het alcoholpromillage hoger zijn dan 1,3.

Hulp zoeken

Dat ging dus niet op voor de Westergeester. Hij zal wel opnieuw in het CBR-traject terechtkomen omdat het promillage de laatste keer hoger was dan 1,8. Voor de beide feiten kreeg de Westergeester een geldboete van 1000 euro en een rijontzegging van een jaar waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter hield er rekening mee dat een van de zaken erg oud was. Sikkema gaf de Westergeester ook nog mee dat het misschien een goed idee zou zijn als hij vrijwillig hulp zou zoeken.