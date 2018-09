Meubelmakerij is dekmantel voor wietplantage

Publicatie: wo 19 september 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 62-jarige man zonder vaste woonplaats is woensdag bij verstek veroordeeld omdat hij medeplichtig is geweest aan het telen van hennep. De man huurde in de zomer van 2016 een bedrijfspand aan de Richterlaan in Drachten, op het industrieterrein Azeven. Dat pand bleek een dekmantel te zijn voor een hennepkwekerij. In de loods, op papier een meubelmakerij, stonden 418 hennepplanten toen de politie op 20 juni 2016 een inval deed.

Meld Misdaad Anoniem

Een paar weken eerder was er een tip binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem dat er in de loods hennep werd geteeld. De stroomafname werd daarop gemeten en de politie constateerde dat de ramen waren afgeplakt. Bovendien stond bij het pand het voertuig van de verdachte. Dat was voor de politie voldoende aanleiding om een kijkje te gaan nemen. De man was namelijk al eens eerder met een wietplantage in verband gebracht en de loods werd op zijn naam gehuurd.

'Een jongen'

Tegen de politie zei de man dat hij zou zijn benaderd door 'een jongen' die iemand zocht die handig was. Diegene had het voorstel gedaan om het pand op zijn naam te zetten. 'De ander' zou de huur betalen. De verdachte, toen nog woonachtig in Leeuwarden, kreeg leefgeld en benzinegeld. Verder zou hij vanaf januari 2016 500 euro hebben gekregen. Sinds januari zou hij maar eenmaal in het pand zijn geweest.

Oud feit

Volgens officier van justitie Sierd Eijzenga betaalde 'de ander' achter de schermen zelfs de huur van de privéwoning van de verdachte. Eijzenga oordeelde dat de man in elk geval medeplichtig was geweest. Omdat het een oud feit betrof en omdat de verdachte nog geen veroordeling achter zijn naam had, eiste de officier een werkstraf van 80 uur. De politierechter ging daarin mee, ook zij hield rekening met het tijdsverloop.