Werkzaamheden in Twijzelerheide van start

Publicatie: wo 19 september 2018 12.08 uur

TWIJZELERHEIDE - Wethouder Max de Haan gaf woensdagochtend het officiële startsein voor de wegwerkzaamheden aan de Doarpsstrjitte en Gealewei in Twijzelerheide. In de Doarpsstrjitte wordt hoofdzakelijk de weg opgeknapt, in het geval van de Gealewei wordt ook het riool vervangen.

Bij de totstandkoming van de plannen en het voorlopig ontwerp is nauw samengewerkt met de buurtbewoners en Plaatselijk Belang Twijzelerheide. Daarbij is extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Het is de bedoeling dat door de reconstructie de snelheid van het verkeer afneemt. Om dit te realiseren vervallen de rabat(parkeer)stroken en worden de kruisingen voorzien van een opvallende inrichting. De drempel op het kruispunt Doarpsstrjitte en Gealewei blijft.

De werkzaamheden zullen naar verwachting in het voorjaar van 2019 gereed zijn.

