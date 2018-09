Grote hennepkwekerij opgerold in Harkema

Publicatie: wo 19 september 2018 10.59 uur

HARKEMA - Aan de Kammingastrjitte in Harkema is woensdagochtend een grote hennepkwekerij opgerold door de politie. De kwekerij bestond in totaal uit 1340 hennepplantjes. De bijna oogstklare plantjes stonden in de garage van de woning, beneden en boven.

De politie houdt deze week een actieweek waarbij de focus ligt op de aanpak van hennepteelt. Elke dag worden er deze week kwekerijen opgerold en dit wordt ook actief bekendgemaakt.

In de woning in Harkema werd het water en de stroom illegaal afgetapt. Een 28-jarige inwoner van Harkema is door de politie aangehouden. Hij is ingesloten en zal worden verhoord.

FOTONIEUWS