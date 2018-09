Koeien gered na val door roostervloer

Publicatie: wo 19 september 2018 10.13 uur

URETERP - De brandweer heeft dinsdagavond twee koeien gered die door de draagconstructie van een roostervloer waren gevallen. Dit gebeurde omstreeks 18.00 uur in een boerderij aan de Butewei in Ureterp.

Eén koe lag met de kop en achterste poot nog boven, de andere alleen met het hoofd. Na een aantal pogingen heeft de brandweer van Ureterp de eerste koe kunnen bevrijden en in een andere gedeelte van de stal kunnen plaatsen. De andere koe was ondertussen geheel in de put gezakt en was door de paniek aan de wandel geraakt en halverwege in de stal beland.

De brandweer van Nieuwehorne was ondertussen ook gealarmeerd voor assistentie met de koe-takel. De brandweer heeft halverwege twee rooster weggehaald, waardoor ze weer bij de koe konden komen. Met behulp van de shovel van de boer konden ze de koe omhoog takelen. Beide koeien zijn na de redding afgespoeld door de brandweer. Ze maken het naar omstandigheden goed.