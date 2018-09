50 Gordyksters doen mee aan Miljoenenjacht

Publicatie: di 18 september 2018 20.10 uur

GORREDIJK - Vijftig inwoners van Gorredijk, uit postcodegebied 8401, doen zondagavond mee met het tv-programma Miljoenenjacht. De Gordyksters wonnen een studioplaats in de spelshow dat door Linda de Mol wordt gepresenteerd. Zondag a.s. om 20.00 uur zal op RTL5 te zien zijn of iemand uit Gorredijk een miljoen (of meer) mee naar huis gaat nemen.

De vijftig inwoners van Gorredijk zijn samen met inwoners van negen andere wijken uit Nederland aanwezig in de studio. Eén van de 500 maakt kans de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het 'Gouden Koffer Spel' te spelen. Door koffers te openen, maakt de finalist kans op een geldbedrag dat kan oplopen tot wel vijf miljoen euro.