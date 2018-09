Gaslekkage in Gorredijk

Publicatie: di 18 september 2018 15.47 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk kwam dinsdag in actie vanwege een gaslekkage aan de Watse Eelkesstrjitte in Gorredijk. Bij graafwerkzaamheden werd in de middag een gasleiding geraakt. De brandweer werd om 14.25 uur gebeld.

De brandweer heeft de situatie veiliggesteld en Liander is ter plaatse gekomen om het gat te dichten.

