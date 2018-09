Iepenloftspul 'De Oerbliuwers' in Harkema

Publicatie: wo 12 september 2018 22.04 uur

HARKEMA - Stichting Iepenloftspul de Harkema brengt dit jaar het stuk 'De Oerbliuwers' op de planken. Het stuk is gebaseerd op een artikel van econome Heleen Mees in de Volkskrant. In het stuk doet ze het voorstel om de drie noordelijke provincies leeg te halen. Alle bewoners kunnen vertrekken naar de randstand. Daar is het werk, dynamiek en de toekomst.

De mensen uit Harkema willen echter niet naar de randstand. Ze gaan niet mee en zoeken een nieuwe plek in Nij Harkema.... Slagen ze erin om te overleven?

