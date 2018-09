Officier: 'Straks hebben we een familiedrama'

Publicatie: wo 12 september 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (37) is woensdag wegens het vernielen van een balkondeur en het bedreigen van zijn buren door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Op 17 mei had de man zijn eigen balkondeur vernield, hij zou bang zijn geweest dat zijn vrouw zichzelf iets wilde aandoen. Ruim twee maanden later, op 23 juli, had hij een paar buurvrouwen met de dood bedreigd. 'Daar was wel een zestienjarig meisje bij', merkte rechter Marijke Jansen op.

Boosheid en bezorgdheid

De Dokkumer zei dat hij de vrouwen niet met de dood had bedreigd. 'Maar ik ben waarschijnlijk wel dreigend overgekomen', voegde hij eraan toe. Dat hij in juli de balkondeur van zijn woning had vernield, was volgens hem een combinatie van boosheid en een bezorgdheid geweest. 'Het zijn gewoon van die uitbarstingen die ik zo nu en dan heb', zei de Dokkumer. Volgens de buren is hij een geschikte vent, behalve als hij gedronken heeft. Ook is er een probleem met harddrugs.

Agressiebeheersing

De Dokkumer liep destijds in een proeftijd, hij had zes weken voorwaardelijke celstraf boven zijn hoofd hangen. Die straf heeft hij inmiddels uitgezeten. Volgens officier van justitie Petra van der Vliet zitten de man en zijn echtgenote 'in een explosieve relationele situatie'. 'Ze kunnen niet zonder elkaar en bij tijd en wijle ook niet met elkaar', aldus de officier. Het probleem zit 'm volgens de officier vooral in de agressiebeheersing, daar moet aan gewerkt worden.

Familiedrama

De Dokkumer en zijn partner gaan beide in therapie. 'Dat is heel goed', vond de officier. Zij gaf wel aan dat het voor de verdachte 'de laatste kans' was. 'Straks hebben we een familiedrama, dat willen we niet'. Van der Vliet eiste een voorwaardelijke celstraf van twee maanden in combinatie met reclasseringstoezicht, een behandeling bij de GGZ en verbod op het gebruiken van drank en harddrugs. De rechter volgde de officier op alle punten, zij legde een proeftijd op van drie jaar.