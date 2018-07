378 voertuigen rijden Elfwegentocht parade

Publicatie: za 14 juli 2018 17.10 uur

GARYP - Maar liefst 378 elektrische (of duurzame) voertuigen deden zaterdag mee aan de Elfwegentocht parade op de Wâldwei (N31) tussen Nijega en Garyp. De autoweg werd zelfs speciaal voor het evenement afgesloten voor het normale verkeer. In Drachten gaf André Kuipers het startsein van de parade vanuit Drachten. (klik hier voor foto's)

De parade ging bij Garyp van start met zo'n duizend wielrenners die meededen aan een toertocht. Na Leeuwarden ging hun tocht werd met routes van 60 en 100 kilometer door de provincie. De stoet werd gevolgd door gewone fietsers en mensen die op de meest uitéénlopende voertuigen zich verplaatsten. Zo deed een jongeman mee op een éénwieler en reed de 13-jarige Justin Feenstra uit Hurdegaryp op een skelter op zonne-energie. Het was daarna de beurt aan de elektrische voertuigen en duurzame vrachtwagens.

Rond het middaguur was de Elfwegenstoet stoet gearriveerd in Leeuwarden en was de Wâldwei weer vrij op wat fietsers na. Veel mensen in de omgeving wilden gaan fietsen op de Wâldwei omdat ze in de media hadden gelezen dat de weg tot 18.00 uur afgesloten zou worden. De weg is door de politie grondig gecontroleerd en fietsers zijn van de weg verwijderd. De weg is om 14.15 uur weer vrijgegeven voor het autoverkeer tussen Leeuwarden en Nijega.

FOTONIEUWS