Opnieuw boete voor slachthuis Drachten

Publicatie: wo 11 juli 2018 17.11 uur

LEEUWARDEN - De eigenaar van het slachthuis in Drachten, een 40-jarige inwoner van De Westereen, heeft opnieuw een boete gekregen. Economische politierechter Bauke Jansen constateerde dat het slachthuis bij controle in december vorig jaar de zaakjes niet op orde had. In diezelfde maand stond de eigenaar terecht omdat er koeien waren aangevoerd die gewond en/of ziek waren. De eigenaar kreeg een boete van 3000 euro. Die zaken dateerden van 2015 en 2016.

Officier van justitie Siebren Buist kondigde tijdens die zitting aan dat hij de slachthuizen in het noorden des lands extra in de gaten zou houden. Dat bleken geen loze beloftes: in dezelfde maand volgden nieuwe controles en opnieuw werden er overtredingen geconstateerd. Op 31 mei stonden zeven verdachten terecht, veehandelaren en vervoerders. Drie verdachten werden vrijgesproken, de rest kreeg boetes voor het vervoeren van zieke runderen en het foutief invullen van zogeheten Voedselketeninformatieformulieren (VKI)

De zaak tegen de eigenaar van het abattoir werd toen aangehouden. Hij moest zich verantwoorden voor zaken uit de tweede helft van 2017 en gevallen van na de zitting in december. De man verklaarde dat hij meteen na de vorige zitting maatregelen heeft genomen. Zo werden de wagens van transporteurs en veehandelaren voorzien van thermometers, zodat de koeien zo nodig getemperatuurd konden worden. Rechter Jansen oordeelde dat de maatregelen niet snel genoeg waren genomen.

Voor de zaken in december legde Jansen een boete op van 2000 euro, plus 2000 voorwaardelijk. Voor de oudere zaken van 2017 verklaarde hij de Westereender schuldig zonder oplegging van een straf. De officier had in de eerste zaak een boete van 12.000 euro geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. In de zaak van december was het vonnis overeenkomstig de eis.