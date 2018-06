Dei fan de Fiskery Moddergat

Publicatie: za 30 juni 2018 20.55 uur

MODDERGAT - Zaterdag werden na 75 jaar weer verse garnalen over de dijk gedragen naar het Garnalenfabrykje in Moddergat. Op de 2e Dei fan de Fiskery bracht de Zoutkampster garnalenkoningin 2018 Reliejanne Smit de garnalen aan wal.

Speciaal voor deze gelegenheid lagen de kotters WL22, LO8 en de LO13 weer dicht bij de dijk van Moddergat om de verse garnalen aan land te brengen. Kinderen konden 's morgens vanaf Lauwersoog opstappen op de kotters om mee te varen. De LO8 kon dicht bij de dijk komen en met een bijboot werden de garnalenkoningin, de verdere opvarenden en de garnalen rond 12.20 uur aan wal gebracht.

Er waren volop activiteiten in en rondom de Garnalenfabryk. Vanzelfsprekend konden de garnalen en andere visproducten gegeten worden. Er waren optredens van Forebitterman en er was een modeshow van Waddenwol en maritieme kleding. Ook kon de foto-expositie van Remco de Vries in het fabriekje worden bezichtigd.

Er kwam veel publiek op het evenement af. Op zondag 1 juli zijn er ook nog volop activiteiten rondom de Garnalenfabryk van 08.00 tot 17.30 uur, dan staat het Wad centraal

FOTONIEUWS