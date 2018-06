Kat uit boom gered in Nij Beets

Publicatie: ma 11 juni 2018 13.38 uur

NIJ BEETS - De brandweer rukte maandagochtend uit voor een kat in de boom aan de Brugghenstrjitte in Nij Beets. Bij de eerste reddingsactie ging het mis, de kat uit angst nog hoger in de boom.

Uiteindelijk moest de ladderwagen van de brandweer van Drachten er aan te pas komen om de kat uit de boom te kunnen redden.

