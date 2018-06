Taakstraf voor autopoetsende hennepkweker

Publicatie: ma 11 juni 2018 11.15 uur

GRONINGEN - SCHOUWERZIJL (ADP) - Een 27-jarige man uit Lauwersoog is maandag door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur plus een maand voorwaardelijke gevangenisstraf voor hennepteelt. Van medio december vorig jaar tot eind januari huurde de man een schuur in Schouwerzijl waar hij 319 hennepplanten teelde.

De zaak kwam aan het licht na een melding van omwonenden. De ramen van de schuur waren bedenkt met folie en er liepen mannen met petten op in en uit. Nadat kentekens van auto's waren nageplozen en er een netwerkmeting was gedaan, viel de politie op 24 januari het pand binnen. Naast de 319 hennepplanten was ook de 27-jarige man uit Lauwersoog aanwezig.

De man was in geldproblemen gekomen nadat zijn autopoetsbedrijf niet van de grond was gekomen. Hij leunde financieel op zijn ouders. Hij wilde door de hennepteelt snel wat geld verdienen en dan solliciteren. Dat verklaarde hij op het bureau. Ook had hij de kwekerij zelf aangelegd. De stroom daarvoor tapte de man illegaal af.

'Het lijkt lucratief, maar ook hij werd gepakt', zei de officier van justitie. Zij eiste 150 uur taakstraf, maar daar ging de rechter niet in mee. Zij woog mee dat de man een vrijwel blanco strafblad had. Wel krijgt de man naast de straf een proeftijd van drie jaar.

Bijna 1600 euro moet de man betalen aan de stroomleverancier vanwege stroomdiefstal.