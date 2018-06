Riekele Kobes wint 8 van Drachten

Publicatie: zo 10 juni 2018 20.10 uur

DRACHTEN - Riekele Kobes uit Heerenveen heeft zondag de '8 van Drachten' gewonnen. Hij liep 8 km in een tijd van 25.57 minuten. Dit is een gemiddelde snelheid van 18,49 km/uur met een tempo van 3.14 min/km. Kobes was op de finish bijna een minuut sneller dan Rob Vijver van Lionitas (26.52). Derde werd Oukubay Huruy (27.29).

Bij de dames won Jessica Oosterloo uit Appelscha. Zij haalde de tijd 28.18 voor Fanos Tekle (28.46) en Elsa Rijpstra (31.20). De opbrengst was dit jaar voor de Cliniclowns.

