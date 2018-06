Processie tijdens Bonifatiusdagen Dokkum

Publicatie: zo 10 juni 2018 15.30 uur

DOKKUM -

Zondagmiddag om 13.00 uur twee trok vanaf de RK kerk een processie door de binnenstad van Dokkum naar de Bonifatiuskapel. Voorafgaande is in de Boniufatiuskerk een Eucharistieviering gehouden.

Deze traditie van de processie werd in 2007 weer opgepakt. De start was vanuit de Bonifatiuskerk en ging via de Waagstraat, Kleine Breedstraat, Diepswal, De Zijl, Vlasstraat, Keppelstraat, Woudweg en Bronlaan naar de Bonifatiuskapel.

Bijzondere gasten in de processie waren het Branbants St. Jorisgilde uit Diessen en de Broederschap van de Zoet Lieve Vrouwe van Den Bosch. Ook liepen de commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Marga Waanders en wethouder Pietsje de Graaf in de stoet mee.

In de kapel was een oecumenische ontmoeting met een lunch en als afsluiting was er een gebedsviering met medewerking van mgr. dr. C.F.M. van den Hout, dominee H. de Vries, dominee T. van der Wekken en het Kathedraal Kapittal van het bisdom Groningen - Leeuwarden.

FOTONIEUWS