Inbraak aan Zuiderdwarsvaart in Drachten

Publicatie: vr 08 juni 2018 11.22 uur

DRACHTEN - In de nacht van donderdag op vrijdag is er ingebroken in een woning aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten. De inbraak vond plaats tussen 21.15 uur en 6.45 uur. De woning is gelegen ter hoogte van ziekenhuis Nij Smellinghe.

De voordeur (straatzijde) werd geforceerd om zich zo de toegang te verschaffen tot de woning. Er is aangifte bij de politie gedaan door de bewoner. De politie heeft niet bekendgemaakt of er ook iets gestolen is uit de woning.