Brandweer blust buitenbrand in Drachten

Publicatie: vr 08 juni 2018 11.09 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten heeft donderdagnacht een buitenbrand geblust in de Zwaluwstaart in Drachten. De brand werd omstreeks 2.56 uur gemeld.

Schuin achter een woning aan de Zwaluwstaart stond een matras en overig afval in de brand. De ter plaatse gekomen brandweer heeft het vuur geblust en kon redelijk snel weer terugkeren naar de kazerne. De politie heeft nog gezocht in de wijk naar de brandstichter, maar men trof niks aan. Het is niet de eerste keer dat op dit punt afval in de brand wordt gestoken.