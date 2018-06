Eis: 4 jaar cel voor dodelijk ongeval

GRONINGEN - (ADP) – De 47-jarige Groninger die volgens het Openbaar Ministerie een dodelijk ongeval veroorzaakte door aan de handrem te trekken, hangt een celstraf van vier jaar boven het hoofd. Hiervan zou een half jaar voorwaardelijk moeten zijn. Bij dat ongeval kwam voetbalspeler Daniël Postema van VV Waskemeer om het leven.

Het ongeval gebeurde in november 2016 op de Plataanlaan in Groningen. Daniël Postma en drie anderen, waaronder de 47-jarige verdachte, reden die avond naar een benefietavond van VV Groningen. Tijdens de rit zou de verdachte aan de handrem hebben getrokken. De auto raakte in een slip en botste tegen een betonnen blok.

De 26-jarige bestuurder raakte zwaar gewond. De 47-jarige Groninger wordt doodslag en poging doodslag verweten. De officier van justitie vindt dat de man had kunnen weten dat door zijn handelen, het trekken aan de handrem, er een kans is dat dit de dood tot gevolg zou hebben.

‘Ik trok aan de handrem’

Verdachte vertelt tijdens de zitting dat hij zijn hand op de handrem heeft gelegd. Getrokken, heeft hij niet. Meerdere getuigen verklaren dat verdachte na het ongeluk gezegd heeft dat hij schuldig is en aan de handrem heeft getrokken.

Andere omstandigheden

De advocaat van verdachte vraagt vrijspraak. Hij zegt dat te snel de conclusie is getrokken dat een ruk aan de handrem oorzaak is van het dodelijke ongeval. Zo had de bestuurder gedronken en drugs gebruikt.

In totaal is er een schadevergoeding van in totaal 60.000 euro geëist. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.