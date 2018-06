CBS de Sprankel Kampioen bij Schoolkorfbal

Publicatie: do 07 juni 2018 14.07 uur

TWIJZEL - CBS de Sprankel grote winnaar bij het Fries Kampioenschap Schoolkorfbal

Twijzel, onder prachtige weersomstandigheden werd woensdag 6 juni het Provinciaal Schoolkorfbal Kampioenschap Friesland gespeeld in Twijzel. De organisatie was in handen van KV Olympia.

Om 13.00 uur werd de opening gedaan door de burgemeester Gerbrandy van Achtkarspelen op het sportcomplex ‘de Moune’. Om 13.30 uur gingen de eerste poulewedstrijden van start. Er werd op 11 velden in 3 categorieën, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8, door 44 teams gestreden om het Fries Kampioenschap.

In groep 3/4 werd de finale een onderonsje tussen OBS de Heidepolle 1 en Heidepolle 2 uit Wolvega. Na een spannende wedstrijd werd Heidepolle 1 de kampioen.

Bij groep 5/6 ging de finale tussen CBS de Sprankel uit Stiens en CBS Prins Bernhardschool uit Kollum. Hier wist CBS de Sprankel de titel binnen te slepen.

Bij groep 7/8 stonden CBS de Sprankel uit Stiens en de Vensterschool uit Noordwolde in de finale. Ook hier wist CBS de Sprankel de titel te pakken.

De prijsuitreiking werd gedaan door Adde Klaas de Boer van de KNKV. Alle deelnemers kregen een vaantje mee naar huis en voor de kampioenen was er een beker en een medaille. De commissie van KV Olympia werd door de KNKV bedankt voor de goede organisatie. Mede door alle scheidsrechters, vrijwilligers, de 2 hoofdsponsors T2 montage en Stertil uit Kootstertille en alle andere sponsors kan de organisatie terugzien op een heel geslaagd toernooi.

Uitslagen:

Groep 3 en 4

1e OBS de Heidepolle 1 Wolvega

2e OBS de Heidepolle 2 Wolvega

3e CBS Joh. Looijengaskoalle Surhuizum

4e OBS de Tjongeling Oldeberkoop

Groep 5 en 6

1e CBS de Sprankel Stiens

2e CBS Prins Bernhardschool Kollum

3e OBS Tuindorp Wolvega

4e Vensterschool Noordwolde

Groep 7 en 8

1e CBS de Sprankel Stiens

2e Vensterschool Noordwolde

3e OBS de Tjongeling Oldeberkoop

4e OBS de Feart 1 Jubbega

FOTONIEUWS