Man trapt vriendin tegen de slaap: 8 maanden cel

Publicatie: do 07 juni 2018 13.38 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (27) die op 30 december vorig jaar zijn (ex-) vriendin ernstig mishandelde, heeft zich volgens de rechtbank in Leeuwarden schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. De Dokkumer werd veroordeeld tot acht maanden cel, plus acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De man ging compleet over de rooie toen hij ontdekte dat zijn vriendin een ander had.

De vriendin had een dag eerder gezegd dat ze de Dokkumer zou verlaten. Twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak zei de man dat de vrouw dat wel eerder had gezegd, maar dat het altijd weer goed was gekomen. Toen ze op 30 december kwam om haar spulletjes te halen en zei dat er een andere man in het spel was, 'knapte' er iets bij de verdachte. Hij gaf zijn vriendin een duw en sloeg en schopte haar, ook tegen de slaap.

Volgens de rechtbank deed hij dat zonder rekening te houden met de ernstige gevolgen die de mishandeling zou kunnen hebben. De man is eerder veroordeeld voor de mishandeling van zijn vriendin. De rechter bepaalde destijds dat de man zich moest laten behandelen. Volgens de reclassering kwam hij lang niet altijd op de afspraken. In de 'nieuwe' zaak besliste de rechtbank dat de man zich meteen na de detentie intensief moet laten behandelen. Verder komt hij onder toezicht van de reclassering. Hij mag geen contact opnemen met zijn ex-vriendin en hij moet aan haar 2000 euro smartengeld betalen. De vrouw is nog steeds angstig en heeft moeite het gebeurde te verwerken.