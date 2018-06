Brandweer blust brand in lamp in De Miente

Publicatie: wo 06 juni 2018 22.15 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk heeft woensdagavond een brand geblust in Woonzorgcentrum De Miente in Gorredijk. Er bleek brand te zijn ontstaan in een lamp in het plafond.

De brandweer heeft de lamp verwijderd en naar buiten gebracht. De brandweer heeft verder een nacontrole gedaan.

