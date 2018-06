Man gooit bijl naar auto vriendin

Publicatie: wo 06 juni 2018 15.35 uur

LEEUWARDEN - Een Hurdegaryper (42) gooide op 24 december 2016 op de Rijksstraatweg in zijn woonplaats een bijl tegen de -rijdende- auto van zijn vriendin. Een ongelukje, zei de man destijds tegen de politie. De bijl zou uit zijn hand zijn geglipt. Politierechter Nynke Vlietstra geloofde er niks van, mede op basis van een getuigenverklaring. De rechter veroordeelde de Hurdegaryper tot een werkstraf van 40 uur.

Geen aanhouding

De verdachte was woensdag zelf niet naar de rechtbank gekomen. Volgens raadsman Bart Canoy vond zijn cliënt het 'heel erg lastig en ontzettend moeilijk' om voor de rechter te verschijnen. 'Hij is schaamtevol en wil het achter zich laten', zei Canoy. De advocaat probeerde nog wel een aanhouding eruit te persen, omdat zijn cliënt niet met de reclassering had gesproken. In eerste instantie wou de verdachte zelf niet.

Capaciteitsproblemen

Later gaf hij alsnog aan dat hij wel met iemand wilde praten, maar toen ging het niet door vanwege capaciteitsproblemen bij de reclassering. De zaak ging woensdag toch door. Een getuige deed op 24 december een melding bij de politie, nadat diegene in Hurdegaryp een man zag lopen met een bijl in de hand. De getuige volgde de man, die met de bijl zwaaide en in zijn telefoon schreeuwde.

Ford Ka

Op een gegeven moment bleef de man op de hoek van een straat stil staan. Op datzelfde moment kwam over de Rijksstraatweg een Ford Ka aanrijden, met een vrouw achter het stuur. De man gooide de bijl tegen de voorkant van de auto, de Ford reed door. De politie spoorde de verdachte even later op. Toen hij de agenten zag, smeet hij de bijl weg. Hij beweerde dat hij door Hurdegaryp was gaan lopen omdat hij zich niet veilig voelde, hij had het gevoel dat iemand hem iets aan wilde doen.

Veiligheid

Hij vond een bijl en dat gaf hem een gevoel van veiligheid. Dat de bijl uiteindelijk op de motorkap van de auto van zijn toenmalige vriendin belandde, was volgens hem een ongelukje. Hij had onderweg meerdere auto's gezien en toen hij een auto zag naderen, maakte hij een zwaaiende beweging, waarbij de bijl uit zijn hand was geglipt. Hij zei dat hij er erg van was geschrokken.

E10

Zijn vriendin had verklaard dat de verdachte haar vlak voor het incident had gebeld. De twee hadden via de telefoon ruzie gehad waarop zij in de auto was gestapt. Ze had de man zien staan en in het voorbijrijden hoorde ze een harde klap. Ze durfde pas bij het wokpaleis (E10) te stoppen. Ze ontdekte dat ze een gat in de motorkap had. Officier van justitie Rigje van der Heide had aanvankelijk een poging tot zware mishandeling op de dagvaarding gezet, maar ze kwam zelf tot de conclusie dat ze dat niet kon bewijzen.

Een vervelend strafbaar feit

Voor de vernieling van de auto was wel voldoende bewijs, vond de officier. Zo dacht de rechter er ook over. Het verweer van Canoy, dat het best mogelijk was dat zijn cliënt de bijl al zwaaiend per ongeluk had losgelaten, passeerde de rechter. 'Ik ga uit van een bewuste actie', aldus Vlietstra. De getuige had niet alleen over de telefonische ruzie verklaard, maar ook gezegd dat het leek alsof de Hurdegaryper de auto stond op te wachten. 'Een heel vervelend strafbaar feit. Je zult maar over straat rijden en een bijl tegen je auto gesmeten krijgen', zei Vlietstra.