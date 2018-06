Bushokjes Van Knobelsdorffplein blijven open

DRACHTEN - Er komen geen schotten in de bushokjes aan het Van Knobelsdorffplein in Drachten om wachtende passagiers te beschermen tegen weer en wind. Volgens wethouder Jouke de Jong biedt de nabijgelegen overkapping, de onderdoorgang naar het centrum, voldoende ruimte om te schuilen.

De bushokjes zijn eigendom van Clear Channel. De vormgeving is samen met de gemeente Smallingerland tot stand gekomen. "Er is bewust gekozen voor transparatie, met een zo open mogelijke structuur", verklaart De Jong na vragen van D66'er Roy Postma, "Onder andere is dat te zien aan dat er geen reclame-uitingen zijn, dat geeft een nog transparanter geheel. En er is bewust gekozen voor geen zijschotten of grote overkappingen, ook omdat op korte afstand een hele grote overkapping is."

De Jong stelt dat in de onderdoorgang naar het centrum borden met reisinformatie komen, waarop de reiziger met regenbuien de vertrek- en aankomsttijden kan lezen. De transparante bushokjes bieden verschillende voordelen volgens de wethouder. "Zonder zijschotten is schoonmaken makkelijker en boven alles zal het zo niet een hangplek worden. Dat komt ook de bewoners boven het Van Knobelsdorffplein ten goede komen. Dat is de reden waarom er voor deze manier gekozen is."