Busborden Transferium Drachten in 2019

Publicatie: wo 06 juni 2018 12.22 uur

DRACHTEN - De grote borden met vertrek- en aankomsttijden in 'Het Transferium' in Drachten komen niet eerder dan in januari 2019. Provincie Fryslân heeft besloten om alle busstations tegelijkertijd van hetzelfde type bord te voorzien.

Het transferium Ureterpvallaat werd in 2016 geopend. Over de leesbaarheid van de huidige borden zijn veel klachten. Er zouden nieuwe borden komen, maar die zijn er nog altijd niet. Het bewoog D66-raadslid Roy Postma om er opnieuw vragen over te stellen richting het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland. "De borden zijn er niet en die hadden we wel willen hebben", verklaart wethouder Jouke de Jong.

De aanbesteding voor het plaatsen van de borden moet in oktober door Provincie Fryslân zijn afgerond. Dan is bekend welke commerciële partij de eenduidige busborden gaat plaatsen. "We hadden dit graag eerder gezien, maar het voordeel is wel dat er straks overal dezelfde borden staan", aldus De Jong.

Ook stelde Postma vragen over de slechte verlichting. Die is echter een maand geleden aangepakt. "Het niveau is verhoogd", aldus De Jong, "Maar omdat de dagen nu langer zijn en het licht er op, kan ik me voorstellen dat dit niet meteen opvalt." De wens voor een vaste OV-chipautomaat op het busstation is ook bij Provincie Fryslân neergelegd. "Negentig procent van de buslijnen heeft een mobiel oplaadpunt, dus dit zou in de behoefte voorzien. Desalniettemin zien wij ook de meerwaarde van een vast punt op het transferium."