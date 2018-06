Koerier slaat met bestelbus over de kop

Publicatie: wo 06 juni 2018 12.14 uur

DE TIKE - Bij een aanrijding op de kruising van de Heerenweg met de Susterwei bij De Tike is woensdag een man gewond geraakt. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De botsing vond omstreeks 11.40 uur plaats.

Het slachtoffer reed vanaf de Susterwei de kruising op terwijl de andere auto over de Heerenweg reed. Een aanrijding was het gevolg waarbij de auto van het slachtoffer over de kop sloeg. Naast de politie en ambulance kwam tevens de brandweer korte tijd ter plaatse.

FOTONIEUWS