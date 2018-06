Onderzoek naar ondergrondse hoogspanningskabels

DRACHTEN - Een onderzoek moet aantonen hoe bovengrondse hoogspanningslijnen in Drachten ondergronds kunnen worden geplaatst. De wijken De Drait en Drachtstervaart en het gebied rond het oude Maartenswoude, die in de buurt liggen van masten, is door de rijksoverheid aangewezen als een tracé dat in aanmerking komt voor een nieuwe landelijke regeling.

Door een motie van kamerlid Diks-Faber is de overheid bereid een groter aandeel van het ondergronds aanbrengen van deze hoogspanningslijnen mee te financieren. Voor Smallingerland zou het betekenen dat zij dan niet een kwart maar twintig procent hoeft bij te dragen in de kosten. In september neemt het ministerie een besluit en worden de gebieden voor verkabeling definitief aangewezen.

Alle partijen in de gemeenteraad van Smallingerland namen dinsdagavond een motie aan om alvast voor te sorteren op een positief besluit. Op de kortst mogelijke termijn na invoering van de rijksregeling ondergronds wordt dan een onderzoek gedaan hoe de kabels zouden moeten worden geplaatst en hoe die aanleg financieel wordt gedekt.

Wetenschap en maatschappij vinden het steeds wenselijker om kabels ondergrond aan te leggen. Het magneetveld wordt zo namelijk flink teruggebracht. "Geven de kabels een verhoogde kans op ziekte? Daar is men het niet met elkaar over eens. Wel ligt men op één lijn dat er niet meer bij weg kunt kijken", motiveert fractievoorzitter Pieter van der Zwan van de ChristenUnie. Overigens is een ondergrondse kabel ook niet volledig stralingsvrij. "Als je recht boven zo’n kabel woont, zou de straling zelfs meer kunnen zijn."