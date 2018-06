Vrouw (51) pleegt verzekeringsfraude: werkstraf

Publicatie: ma 04 juni 2018 14.50 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige inwoonster van Blije is maandag door de politierechter in Leeuwarden bij verstek veroordeeld voor verzekeringsfraude. De vrouw had betalingsbewijzen en een verzekeringspolis vervalst. Dat was gebeurd nadat er een aanrijding had plaatsgevonden en de verzekeringspremie een poosje niet was betaald. Nadat de premiebetalingen uitbleven, had Univé al verschillende malen aanmaningen verstuurd.

Cijfers verwisseld

Toen ook dat niet hielp, zegde de verzekeraar de verzekering op. De vrouw kreeg vervolgens tot zes keer toe een bekeuring voor onverzekerd rijden. Tegen de politie had ze gezegd dat ze nooit bericht had gehad van Univé. Ze zou de premiebetalingen hebben gedaan naar een bankrekeningnummer dat leek op het nummer van Univé, maar ze zou per ongeluk twee cijfers hebben verwisseld.

Zelf gefabriceerd

Toen de politie de bankrekening van de vrouw vervolgens controleerde, bleek dat er helemaal geen betalingen aan Univé waren gedaan. De vrouw had betalingsbewijzen overlegd, maar die bleek ze zelf gefabriceerd te hebben. Datzelfde had ze gedaan met de verzekeringspolis. Volgens officier van justitie Rick Janssens wilde de vrouw na de aanrijding verdoezelen dat de auto niet verzekerd was.

Onderzoek vergoeden

'Normaal staan hier gevangenisstraffen op', zei Janssens. Hij hield er rekening mee dat de vrouw geen strafblad had en eiste een werkstraf van 80 uur. De rechter vonniste overeenkomstig. Hij bepaalde dat de vrouw de kosten van het onderzoek naar de fraude aan Univé moet vergoeden, een bedrag van ruim 820 euro.