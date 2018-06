Stadsbrouwerij Dokkum officieel geopend

Publicatie: zo 03 juni 2018 10.10 uur

DOKKUM - De nieuwe stadsbrouwer Bonifatius aan de Diepswal 5 van Dokkum is zaterdag officieel geopend door wethouder Pieter Braaksma. In de brouwerij wordt experimenteel bier gebrouwen door o.a. leden van de Stichting Dockumer Biergilde en van hieruit wordt tevens de rijke bierhistorie van Dokkum uitgedragen. In het proeflokaal kunnen de brouwsels tevens worden geproefd.

"De ontmoetingsruimte op de begane grond ziet er authentiek, maar toch ook trendy uit", zo omschrijft Berend Wouda van de Stichting Dockumer Biergilde de binnenkant van de Stadsbrouwerij. Mensen kunnen hier onthaasten, door bier te proeven of koffie te drinken. Er is een winkel bij waar de verschillende Bonifatiusproducten worden verkocht, zoals het Bonifatiusbitter, -bier, de pepermuntjes en het Bierboek dat binnenkort verschijnt. Ook is dit het startpunt voor stadswandelingen. "Het moet en ontmoetingsplek worden voor iedereen."

