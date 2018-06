Laatste dag Avondvierdaagse Drachten ook afgelast

Publicatie: vr 01 juni 2018 18.03 uur

DRACHTEN - Ook de laatste avond van de Avondvierdaagse in Drachten is vrijdag afgelast. Net als dinsdag en donderdag is het dreigende onweer spelbreker.

Volgens de organisatie is het onverantwoord om wandelaars dan de weg op te sturen. De avond wordt woensdag a.s. ingehaald.