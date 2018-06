Gaslekkage bij flat aan Oude weg in Drachten

Publicatie: vr 01 juni 2018 14.24 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest vrijdagmiddag in actie komen voor een gaslekkage bij een flat aan de Oude weg in Drachten. Omstreeks 13.45 uur werd de brandweer opgeroepen.

De gaslekkage bevond zich in de poort naar de binnenplaats. Uit voorzorg is de gaskraan dichtgedraaid in meerdere appartementen rondom de lekkage. De lekkage was ontstaan tijdens graafwerkzaamheden.